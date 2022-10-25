В Томске ищут выстрелившего из пистолета в собаку мужчину.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Полиция Томска ищет мужчину, который 23 октября выстрелил из пистолета в собаку-самоеда на улице 79 Гвардейской дивизии, сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.
Участковые установили, что мужчина стрелял в собаку на площадке для выгула около дома 21/1 по улице 79 Гвардейской дивизии, а затем скрылся. Предположительно, он был вооружен пневматическим пистолетом.
Информация о происшествии в понедельник также появилась в томских пабликах.
"Подошёл мужчина, сказал, что моя собака лаем мешает ему жить. Начал угрожать, что застрелит, и после непродолжительного диалога выстрелил", — приводит слова хозяйки "Регион-70 Томск".
Уточняется, что собаку прооперировали в ветеринарной клинике, угрозы ее жизни и здоровью нет.
Очевидцев просят сообщить любую информацию о происшествии по телефону 02 (102).
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