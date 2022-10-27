Областные депутаты утвердили Александра Феденёва в должности замгубернатора Томской области. Фото: пресс-служба администрации Томской области

Депутаты Законодательной Думы Томской области тайным голосованием утвердили Александра Феденёва в должности замгубернатора — начальника департамента финансов Томской области на заседании 27 октября.

Согласно Основному закону Томской области, процедура утверждения кандидатуры заместителя губернатора — руководителя финансового органа Законодательной Думой проводится путем тайного голосования. После губернаторских выборов Владимир Мазур вновь внес представление кандидатуры Александра Феденева на должность, которую он занимал с августа 2002 года.

"Александр Михайлович, конечно, в особых представлениях не нуждается, каждый из вас его знает. Последние 20 лет он возглавляет департамент финансов Томской области, из них 15 лет – в статусе заместителя губернатора, отвечая за реализацию единой бюджетной политики всего региона", — представил кандидата губернатор Владимир Мазур.

Согласно справке на сайте обладминистрации, Александр Феденёв в 1975 году окончил Свердловский институт народного хозяйства. Был главой администрации Бакчарского района, заместителем председателя Томской областной думы, представителем Президента России в Томской области.

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