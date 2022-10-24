В Законодательной Думе пройдет первое чтение законопроекта о бюджете Томской области. Фото: Ксения Высотина

В ближайший четверг, 27 октября, депутаты Законодательной Думы рассмотрят в первом чтении проект закона об областном бюджете Томской области на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов. Текст законопроекта опубликован на сайте Облдумы.

Напомним, в проекте бюджета области заложены доходы в сумме 82 миллиарда 251,7 миллиона рублей, расходы — 76 миллиардов 456 миллионов рублей. Профицитный бюджет необходим области, чтобы расплатиться с долгами.

Основной расходной статьей бюджета области является социальная сфера: в 2023 году на нее планируется потратить почти 50 млрд рублей, или 64% средств. На образование потратят 22,3 млрд рублей, в том числе 3,4 млрд рублей — на ремонт 23 школ региона.

На здравоохранение власти области планируют потратить 12,7 млрд рублей, на социальную политику — 11,2 млрд рублей. Финансирование культуры и спорта составит соответственно 1,7 и 0,5 млрд рублей.

14 млрд рублей составляют запланированные расходы на поддержку реального сектора экономики, из них две трети — дорожное строительство. 1,4 млрд рублей потратят на сельское хозяйство, 514 млн — на поддержку малого и среднего предпринимательства.

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