В Томской области прошел ровно месяц после объявления частичной мобилизации

Фото: Густаво Зырянов.

Ровно месяц назад, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. После этого военкоматы регионов, включая Томскую область, получили мобилизационный план, в рамках которого должны были призвать жителей на службу. «КП-Томск» собрала всю важную информацию, которая касается частичной мобилизации за этот месяц.

Кто попал под частичную мобилизацию?

После объявленного призыва Минобороны РФ сообщило, что в рамках частичной мобилизации из регионов России будет призвано 300 тысяч резервистов.

Предельным возрастом призыва стал: для рядового и сержантского состава – до 50 лет; младшие офицеры – до 60 лет; старшие офицеры – до 65 лет. Но в приоритетном порядке подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава – в возрасте до 35 лет, младших офицеров – до 50 лет, старших офицеров – до 55 лет.

Кроме того, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что женщин в рамках мобилизационных мероприятий призывать не планируется.

Кому дали отсрочку?

Отсрочку от частичной мобилизации получили многие категории граждан. Призыву не подлежат:

Томичи, работающие в организациях, имеющих мобилизационные задания или обеспечивающие их выполнение. В таком случае мужчинам выдается «бронь», другими словами – отсрочка от частичной мобилизации.

Также в Томской области не призывают сотрудников, аккредитованных ИТ-компаний, операторов связи и работников из зарегистрированных СМИ.

Отсрочку получили мужчины, признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья на срок до 6 месяцев и занятые уходом за членом семьи, нуждающимся в постоянном уходе либо являющимся инвалидом I группы, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных лиц.

Также в этот список вошли граждане, которые являющиеся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных лиц. Мужчины, которые имеют на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет, тоже получили отсрочки.

Томичи, матери которых кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа, тоже не призывались в рамках частичной мобилизации.

От призыва были освобождены и студенты Томской области. Отсрочку получили ученики очной и очно-заочной формы обучения.

По информации ОНФ, в Томской области под частичную мобилизацию ошибочно попали 26 человек. Речь шла о мужчинах, у которых выявлены серьезные либо хронические заболевания, студентах вузов, а также тех, у кого есть бронь от предприятия как особо ценного специалиста.

Координаторы сообщили, что за три недели к ним обратилось более 300 жителей Томской области.

Сколько и куда отправили мобилизованных томичей?

Первая отправка в Томске была 26 сентября. Тогда с вокзала Томск-2 отправилось около 100 призывников. Вторая отправка была на следующий день, тогда с перрона уехало более 150 мужчин. Подчеркнем, что официальная информация о количестве мобилизованных томичей не публиковалась. Приблизительный подсчет провели корреспонденты издания, присутствовавшие на вокзале.

Следующие группы мобилизованных томичей были отправлены 28, 29 и 30 сентября. Последняя на момент публикации материала отправка в Томске прошла 7 октября.

Призванные мужчины из Томской области были отправлены в учебные центры. Кто-то отправился в Омск, кто-то в Екатеринбург, а кто-то в Новосибирск.

11 октября губернатор Томской области Владимир Мазур посетил военнослужащих в Свердловской области в поселке Елань. Тогда сообщалось, что на данный момент там проходят военную службу около 400 мобилизованных жителей региона.

Какие социальные выплаты назначили в Томской области?

В конце сентября появилась информация о том, что семьям мобилизованных в трудной жизненной ситуации выплатят по 42 тысячи рублей. Такой пакет поддержки анонсировал губернатор региона Владимир Мазур.

Отдельно власти Томской области позаботились о детях мобилизованных. Несовершеннолетних членов их семей освободили от оплаты за детский сад или школьные обеды. Студентов колледжей и техникумов области, у которых один из родителей находится на службе, пообещали перевести на бюджетную форму обучения. Оплата жилищно-коммунальных услуг также будет проводиться по льготным тарифам. Позже глава региона объявил о единовременной выплате в 100 тысяч рублей каждому мобилизованному томичу. Кстати, данные выплаты уже стали поступать на карты призывникам.

Также добавим, что в Томской области открывалось пять штабов, где волонтеры собирают в дорогу нужные вещи мобилизованным гражданам.

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