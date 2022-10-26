Депутатам думы Томска отказали в проведении внеочередного собрания

Отказ мотивирован не поданным в срок заявлением. Фото: Ксения Высотина

Городским депутатам отказали в проведении внеочередного собрания. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Евгений Каверзин. Накануне пришел ответ от аппарата Думы по вопросу проведения собрания.

"Отказ мотивирован тем что мы не уложились в сроки подачи заявлений, а мы подавали заявления на 27 октября", - сообщил Каверзин.

Ранее мы рассказывали, что депутаты собрали необходимое количество подписей, чтобы провести внеочередное собрание. Оно должно было состояться 27 октября.

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