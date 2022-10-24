Ряд депутатов Думы Томска выступили за сохранение прямых выборов мэра

Внеочередное собрание пройдет 27 октября. Фото: Ксения Высотина

Депутаты Думы Томска собрали необходимое количество подписей для проведения внеочередного собрания 27-го октября, сообщила депутат Инга Первушина в своем Telegram-канале.

"Это стало возможным благодаря тому, что сегодня обращение подписал 13-й депутат — представитель КПРФ И.В. Андреев", - говорится в сообщении.

На внеочередном собрании Думы депутаты могут назначить дату выборов мэра.

Обращение также подписали И.В. Первушина, К.Н. Ушаков, А.В. Белоусова, Д.Л. Аветян, Д.А. Ярмош, М.В. Забелин, И.А. Лютаев, Е.Н. Каверзин, Е.М. Лукьянчук, В.В. Еремин, А.С. Канарев, А.Л. Фатеев и И.В. Андреев.

Ранее мы сообщали, что областные депутаты 27 октября рассмотрят законопроект об отмене выборов мэра Томска.

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