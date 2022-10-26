Жителям Томска показали, как запускалась ракета-носитель "Союз-2.1а"

В Роскосмосе опубликовали видео запуска ракеты-носителя "Союз-2.1а", следы заметили жители Томской области рано утром в небе. На видеозаписи запечатлено, как проходил пуск грузового корабля.

Напомним, что сегодня, 26 октября, жители Томской области засняли летающий в небе объект. Сообщения об этом стали появляться в социальных сетях. Ярко выраженная точка со светящимся ореолом двигалась быстрее летящих самолетов. Позже астроном Евгений Парфенов сообщил, что это был след от ракеты.

Уточним, что с Байконура к МКС стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс МС-21». Он везет 2,5 тонны груза — топливо, питьевую воду, азот, средства индивидуальной защиты, медицинского контроля и санитарно-гигиенические, одежду и продукты для экипажа 68-й длительной экспедиции.

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