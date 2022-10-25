Жители Томска посмотрели солнечное затмение на набережной

Фото: Ксения Высотина
Сегодня, 25 октября, жители Томска наблюдали солнечное затмение на набережной реки Томь. Вместе с горожанами в телескоп смотрел астроном Евгений Парфёнов.
Фото: Ксения Высотина
Астрономы поставили телескоп сбоку набережной и абсолютно бесплатно дали посмотреть в него каждому, кто проходил мимо.
Фото: Ксения Высотина
За считанные секунды астронома и его прибор окружили жители города. На набережной собрались томичи абсолютно разного возраста.
Фото: Ксения Высотина
Томичка Екатерина поделилась с журналистом, что впервые наблюдала такое редкое явление.
«Специально пришла на набережную, потому что в интернете писали, что тут сегодня можно будет посмотреть на затмение. Я первый раз наблюдала такое, невероятно красиво», - сказала девушка.
Фото: Ксения Высотина
Горожане также пытались запечатлеть затмение на свои телефоны через телескоп.
Фото: Ксения Высотина
Астроном Евгений Парфёнов отметил, что следующее солнечное затмение можно будет наблюдать только в 2030 году.
Фото: Ксения Высотина
Солнце через телескоп.
Фото: Ксения Высотина