Жители Томска посмотрели солнечное затмение на набережной

Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 25 октября, жители Томска наблюдали солнечное затмение на набережной реки Томь. Вместе с горожанами в телескоп смотрел астроном Евгений Парфёнов.

Фото: Ксения Высотина

Астрономы поставили телескоп сбоку набережной и абсолютно бесплатно дали посмотреть в него каждому, кто проходил мимо.

Фото: Ксения Высотина

За считанные секунды астронома и его прибор окружили жители города. На набережной собрались томичи абсолютно разного возраста.

Фото: Ксения Высотина

Томичка Екатерина поделилась с журналистом, что впервые наблюдала такое редкое явление.

«Специально пришла на набережную, потому что в интернете писали, что тут сегодня можно будет посмотреть на затмение. Я первый раз наблюдала такое, невероятно красиво», - сказала девушка.

Фото: Ксения Высотина

Горожане также пытались запечатлеть затмение на свои телефоны через телескоп.

Фото: Ксения Высотина

Астроном Евгений Парфёнов отметил, что следующее солнечное затмение можно будет наблюдать только в 2030 году.

Фото: Ксения Высотина