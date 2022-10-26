Жители Томска увидели в небе полет ракеты

Объект летел быстрее самолета. Фото: Регион-70.

Утром жители Томской области засняли летающий в небе объект. Сообщения об этом стали появляться в социальных сетях. Ярко выраженная точка со светящимся ореолом двигалась быстрее летящих самолетов.

"Утром на безоблачном звёздном небе Регионовцы снова обнаружили летящий объект. Время 7:29", - говорится в сообщении паблика "Регион-70".

Как оказалось, объект все же опознан – это ракета-носитель "Союз-2.1.а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-21". Запуск был произведен в 3:20 по московскому времени и к 7:30 по Томску ожидалось его появление в небе над регионом.

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