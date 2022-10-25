В Томске в 2023 году средний размер пенсии превысит 20 тысяч рублей Фото: Алёна ГОЛЕВА

В городе Томске средний размер страховой пенсии по старости в 2023 году превысит 20 тысяч рублей, согласно оценке регионального отделения Пенсионного фонда.

Как сообщили "КП-Томск" в Пенсионном фонде, в среднем пенсии в Томской области за девять месяцев 2022 года увеличились на 16,9%, или на 2,9 тысячи рублей — до 20 170 рублей 90 копеек.

В городе Томске средняя пенсия на 31 декабря 2021 года составляла 16 445,4 рубля, на 1 октября 2022 года — 19 206,1 рубля.

Напомним, в середине октября замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов заявил, что пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 2,6% выше инфляции.

"Информация <...> находится на стадии разработки, точных данных пока нет. Но ежегодно размер пенсии увеличивается в среднем на 1000 рублей", — уточнили "КП-Томск" в Пенсионном фонде.

Таким образом, средний размер пенсии в Томске в 2023 году превысит 20 тысяч рублей.

По данным Пенсионного фонда, самые большие пенсии в Томской области получают жители Стрежевого — 27 045,5 рубля, Александровского района — 25 307,2 рубля, а также Колпашевского района — 25 066,6 рубля.

В Северске на 1 октября средняя пенсия составляла 21 256,9 рубля, в Кедровом — 24 501,3 рубля. Меньше всего получают пожилые жители Зырянского района: 16 113,5 рубля.

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