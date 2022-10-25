В Томске ФНС поменяла график работы

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Томская ФНС поменяла график работы. С 24 октября на территории региона действует один налоговый орган, сообщает пресс-служба администрации области.

"В Томской области завершился процесс реорганизации налоговых органов. С 24 октября на территории региона действует один налоговый орган — управление Федеральной налоговой службы. Действовавшие ранее инспекции вошли в состав УФНС", - говорится в сообщении.

Уточняется, что жители Томской области, взаимодействующие с налоговой в электронном виде, должны будут указывать в исходящих документах не код инспекции, а код УФНС — 7000. При необходимости личного посещения они могут обратиться в любой офис, независимо от места постановки на учет.

В Томске прием и обслуживание физических лиц идет по прежнему адресу — пр. Фрунзе, 103д, юридических лиц — пр. Фрунзе, 55. График работы: понедельник, среда — с 9.00 до 18.00, вторник, четверг — с 9.00 до 20.00, пятница — с 9.00 до 16.45, без перерыва.

Получить ИНН в Томске можно на пр. Фрунзе, 55, зарегистрировать бизнес — на пл. Соляной, 5, поставить на учет контрольно-кассовую технику (ККТ) — на ул. Енисейской, 19/2. Время приема: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45, без перерыва.

В офисе на ул. Бердской, 11а сохраняется только услуга по выдаче квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи. Оформление электронной подписи — с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу — с 8.00 до 15.45. Перерыв — с 12.30 до 13.15.

На территории региона обратиться можно в обособленные подразделения УФНС: г. Северск, пр. Коммунистический, 5; г. Асино, ул. Стадионная, 35; с. Кожевниково, ул. Кирова, 30; г. Стрежевой, 4-й микрорайон, 455; г. Колпашево, ул. Победы, 9; с. Кривошеино, ул. Гагарина, 53; с. Каргасок, ул. Октябрьская, 3; с. Парабель, ул. Советская, 18.

Все эти офисы работают с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45, без перерыва.

Уточнить места приема налогоплательщиков можно в разделе «Контакты» сайта ФНС России, записаться на прием — в сервисе «Онлайн-запись на прием в налоговый орган».

Дополнительная информация: 8-800-222-2222 (Единый контакт-центр Федеральной налоговой службы).