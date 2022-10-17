Индексация пенсий томским пенсионерам в 2023 и 2024 году будет опережать инфляцию

Неработающим томским пенсионерам проиндексируют пенсию выше инфляции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пенсия неработающих томичей пенсионного возраста будет проиндексирована в 2023 и 2024 годах выше инфляции, сообщает официальный сайт Государственной Думы.

О планах российских властей по повышению пенсий сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов по время обсуждения проекта федерального бюджета в Комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы.

"Пенсии неработающих пенсионеров в следующем году проиндексируют на 2,6 процентных пункта выше инфляции", — говорится в сообщении.

По данным Росстата, за период с января по сентябрь 2022 года рост цен в России составил 10,46%. Пудов уточнил, что в среднем страховая пенсия для россиян увеличится на одну тысячу рублей в 2023 и 2024 годах.

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