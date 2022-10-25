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НовостиОбщество25 октября 2022 3:11

В Томске второй день подряд горожане стоят в пробке на Комсомольском проспекте

Транспорт стоит от Дома книги до улицы Сибирской
Кирилл Гостев
В Томске второй день подряд сформировалась пробка на Комсомольском проспекте.

В Томске второй день подряд сформировалась пробка на Комсомольском проспекте.

Фото: Ксения Высотина

Утром 25 октября на Комсомольском проспекте в Томске вновь, как и накануне, образовалась пробка от дома Книги до улицы Сибирской, пишет "МК в Томске".

Напомним, что на участке Комсомольского проспекта до Сибирской улицы находится раскопка "ТомскРТС" — перекрыта одна полоса в сторону Пушкинской развязки. Ранее мэрия предупреждала, что ограничения движения продлятся до вечера четверга.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, на 9.40 дорожная ситуация в Томске в целом оценивается на 4 балла. В утренний час пик пробки доходили до 6 баллов.

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