В Томске второй день подряд горожане стоят в пробке на Комсомольском проспекте

В Томске второй день подряд сформировалась пробка на Комсомольском проспекте. Фото: Ксения Высотина

Утром 25 октября на Комсомольском проспекте в Томске вновь, как и накануне, образовалась пробка от дома Книги до улицы Сибирской, пишет "МК в Томске".

Напомним, что на участке Комсомольского проспекта до Сибирской улицы находится раскопка "ТомскРТС" — перекрыта одна полоса в сторону Пушкинской развязки. Ранее мэрия предупреждала, что ограничения движения продлятся до вечера четверга.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, на 9.40 дорожная ситуация в Томске в целом оценивается на 4 балла. В утренний час пик пробки доходили до 6 баллов.

Читайте также: В Томске на проспекте Фрунзе троллейбус встал на трамвайных путях и парализовал движение