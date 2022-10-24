Жители Томска встали в пробку на проспекте Комсомольский

Фото: Наталья Качановская/АиФ-Томск

В Томске 24 октября автомобилисты встали в пробку на проспекте Комсомольский. На данный момент на дороге ведется ремонт теплосетей компанией "ТомскРТС".

Жители города отмечают, что затор образовался от раскопки до ТРЦ "Изумрудный город".

В ресурсоснабжающей компании "ТомскРТС" журналисту рассказали, что на данный момент ведутся работы по уточнению места расположения дефекта на трубопроводе.

"В период с 9.00 24 октября до 24.00 27 октября будет проведено сужение одной полосы для движения по пр. Комсомольскому от ул. Алтайской до ул. Сибирской по направлению из центра в сторону «пушкинской» развязки", - сказали в компании.

Напомним, что движение транспорта будет осуществляться в соответствии с временными знаками дорожного движения.

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