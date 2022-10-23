На участке Комсомольского проспекта в Томске перекроют одну полосу с 24 по 27 октября Фото: Ксения Высотина

Участок проспекта Комсомольского от улицы Алтайской до улицы Сибирской в Томске в сторону развязки с улицей Пушкина будет перекрыт на одну полосу в связи с аварийными работами "ТомскРТС" в начале следующей недели, сообщает пресс-служба мэрии города.

Полоса будет перекрыта с 9.00 понедельника, 24 октября по 24.00 четверга, 27 октября. На участке установят временные дорожные знаки.

Жителей города просят учитывать информацию о перекрытии полосы проспекта Комсомольского при планировании поездок.

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