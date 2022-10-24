Дорожники в Томской области выполнили план по нацпроекту более чем на 95%. Фото: пресс-служба администрации Томской области

По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Томске и Северске план ремонта выполнен полностью, в районах области работы подходят к завершению, сообщает пресс—служба областной администрации.

В Томске дорожники закончили ремонт участков 12 улиц на минувшей неделе, оценку качества и прием работ проводят специалисты технадзора. План в Северске выполнили еще в июле с экономией средств, благодаря которой был дополнительно взят в работу участок Коммунистического проспекта.

На трассах региона завершили работу на участках Могильный Мыс — Парабель — Каргасок в Парабельском районе и Томск — Каргала — Колпашево в Колпашевском районе.

До конца октября планируется закончить ремонт на участках трасс Томск — Мариинск, Томск — Каргала — Колпашево, подъезд к с. Зоркальцево, река Обь — Мельниково, Каргала — Бакчар, Томск — Самусь, подъезд к с. Корнилово и д. Аркашево, Победа — Киреевск.

Ремонт дорог Мельниково — Кожевниково — Изовка и Кривошеино — Вознесенка, начатый в этом году, завершат в следующем.

Общая протяженность дорог и улиц, отремонтированных в 2022 году по нацпроекту, превышает 240 км.

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