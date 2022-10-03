Проект бюджета Томской области на 2023 год сверстан с профицитом в 5 млрд рублей

Регион планирует потратить в следующем году 77 миллиардов рублей Фото: Ксения Высотина

Власти Томской области подготовили проект бюджета региона на 2023 год. Текст документа будет в ближайшее время опубликован на сайте Законодательной Думы, сообщает пресс-служба областного заксобрания.

Проект закона "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" сверстан с профицитом в размере 4 млрд 964 млн рублей. Общий объем доходов предлагается утвердить в размере 82 млрд 251 млн рублей, расходов — 77 млрд 287 млн рублей.

"Проект сохраняет социальную направленность: на соцсферу запланировано более 60 % от общего объема расходов. В качестве приоритетных направлений определены реализация национальных проектов и обеспечение социальных обязательств перед населением", — заметил председатель бюджетно-финансового комитета Александр Куприянец.

Первое чтение проекта закона Облдума планирует провести на заседании в конце октября. Перед вторым чтением пройдут публичные слушания, а также будут внесены изменения со стороны Согласительной комиссии с учетом поправок и предложений депутатов в ходе первого чтения.

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