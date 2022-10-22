Мобилизованные томичи встретились с главой Томска

Фото: Администрация города Томска.

И.о. Мэра Томска Михаил Ратнер встретился с мобилизованными из региона в учебной части Омска, сообщает пресс-служба городской администрации. Михаил Ратнер лично передал вещи, которые заказывали призванные, а также весточки от родных.

"Выступая перед томичами, и.о.мэра отметил, что решением губернатора каждому мобилизованному выделяются по 100 тысяч рублей. Сегодня на месте были заполнены заявления на эти выплаты, а также на материальную помощь", - говорится в сообщении.

Помимо заказанных вещей и пожеланий от родных, и.о. мэра привез в часть флаг Томской области. Его уже натянули в казарме учебного центра.

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