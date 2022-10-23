Мобилизованных жителей Томска приглашают получить дополнительное вещевое довольствие. Фото: Алёна Мищенко / "АиФ-Томск"

В день отправки в военные учебные центры жители Томска, призванные по частичной мобилизации, могут обратиться в Томскую областную библиотеку имени Пушкина по адресу улица Карла Маркса, 14 за дополнительным вещевым довольствием, сообщает пресс-служба мэрии города. Комплекты вещей выдают с 8 часов утра.

Напомним, в Пушкинской библиотеке находится центральный пункт сбора, куда свозят пожертвованные вещи из других пунктов города.

Усилиями общественников и местных властей для томских мобилизованных подготовлены комплекты обуви, спальных мешков, средств гигиены, термобелья, теллых носков, фонарики, балаклавы и другие необходимые вещи.

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