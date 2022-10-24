В Томске мужчина напал с ножом на гуляющую пару. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томске в воскресенье вечером, 23 октября, мужчина с ножом напал на прогуливающуюся пару. Видео инцидента выложили в паблике "Регион-70 Томск".

"На Лазо 26/3 неадекватный мужчина кидался с ножом в руках на парочку. Страшно, что такие люди ходят по улицам нашего города", — пишет автор поста. Нападавший сцепился с женщиной, бросил в адрес пары несколько фраз, а затем оставил их в покое.

В комментариях томичи предположили, что участники конфликта были знакомы друг с другом.

"Мужик в перепуге стоит в сторонке, дама разбиралась с бывшим молодым человеком", — уверена Дарья.

Напомним, в воскресенье вечером в Томске объявили штормовое предупреждение, в городе шел мокрый снег.

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