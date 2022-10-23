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НовостиОбщество23 октября 2022 9:30

В Томской области за неделю задержали больше сотни пьяных водителей

Возбуждено 11 уголовных дел за вождение в нетрезвом виде
Кирилл Гостев
В Томской области за неделю задержали больше сотни пьяных водителей.

В Томской области за неделю задержали больше сотни пьяных водителей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В период с 14 по 20 октября в Томской области задержали 105 водителей, находившихся за рулем в нетрезвом виде, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

Из числа задержанных 11 человек совершили повторное нарушение. Таким образом, они будут привлечены не к административной, а к уголовной ответственности.

Напомним, что предельное наказание за вождение в состоянии опьянения составляет лишение свободы до двух лет. Если пьяный водитель попал в ДТП, нетрезвое состояние зачастую является отягчающим обстоятельством.

Ранее томская полиция сообщила, что за нарушение ПДД за неделю были эвакуированы почти 200 автомобилей.

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