В 2022 году Томская область втрое увеличила экспорт рапсового масла.

С января по сентябрь 2022 года агропромышленные предприятия Томской области отправили на экспорт продукцию общей стоимостью 61,4 млн долларов США, сообщает пресс-служба департамента по социально-экономическому развитию села региона.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт сельхозпродукции из Томской области увеличился в 1,7 раза и уже превысил общий показатель за 12 месяцев 2021 года — 51,4 млн долларов.

Наиболее прибыльной статьей экспорта является масложировая продукция. Ее общая стоимость в этом году составила 30,1 млн долларов — в три раза больше, чем в прошлом году. Львиную долю в экспорте масложировой продукции занимает рапсовое масло: его экспорт увеличился с 9,6 млн до 28,8 млн долларов.

Экспорт товаров пищевой и перерабатывающей промышленности увеличился вдвое до 10 млн долларов, молочной продукции — в пять раз до 2,3 млн долларов, зерновых культур — в три раза до 0,6 млн долларов.

Несмотря на небольшое снижение, область по-прежнему экспортирует мясную продукцию на 12,3 млн долларов. Экспорт прочей продукции АПК суммарно составил 6 млн долларов.

Лидерами среди стран, импортирующих товары томского агропрома, являются Китай — 12,6 млн долларов, Вьетнам — 10,8 млн долларов, Казахстан — 7,2 млн долларов и Монголия — 6,6 млн долларов.

Напомним, 20-22 октября в Москве проходил Международный экспортный форум "Сделано в России". Две фирмы из Томска стали лауреатами премии форума.

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