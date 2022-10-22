ТГУ разрабатывает импланты с лекарственными веществами

Фото: НИ ТГУ

ТГУ работают над созданием имплантов с лекарственными веществами, сообщает пресс-служба ВУЗа. Работа ведется в рамках гранта РНФ.

"На его первом этапе, в течение 2022 года, молодые ученые лаборатории уже подобрали пористо-проницаемый материал для имплантатов, которые в перспективе будут иметь противовоспалительную поверхность", - говорится в сообщении.

Введение импланта в организм может нести угрозу воспалительных процессов и послеоперационных инфекций. Организм может отторгать имплант при преодолении местной защиты. Из-за этого пациентам необходима повторная операция для удаления или замены импланта.

Разработка ТГУ предполагает создать материал с противовоспалительной поверхностью. Имплант будет инкапсулировать, а затем выпускать лекарственные вещества. Материалом для импланта выступает пористый сплав никелида титана. Его используют в хирургии костных тканей.

"На данный момент разработаны научные основы создания материалов из никелида титана с развитой пористо-проницаемой структурой, свойства которых регулируются начальными условиями самораспространяющегося высокотемпературного синтеза", - говорит в сообщении старший научный сотрудник Гульшарат Байгонакова.

Такая структура, по словам специалиста, долго может выдерживать физические нагрузки и сохраняет каркасную функцию для врастания костной ткани. Поверхность дает защиту от агрессивной среды организма и высокую цитосовместимость.

Поверхность пористого материала получит новую функцию при осаждении макроциклических соединений. После получения результатов, ученые будут насыщать молекулы лекарственными средствами и посмотрят, как они будут высвобождать лекарства.

Читайте также: Ученые ТГУ и НИИ нашли новый подход к диагностике рака кишечника