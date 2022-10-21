Две фирмы из Томской области выиграли всероссийскую премию "Экспортер года"

Лауреатов премии поздравил губернатор региона Владимир Мазур. Фото: пресс-служба администрации Томской области

В Москве с 20 по 22 октября проходит международный экспортный форум "Сделано в России". В первый день форума два предприятия Томской области были отмечены премиями в трех номинациях, сообщает пресс-служба областной администрации.

Компания "Универсальные терминал системы" заняла первое место в номинациях "Экспортер года в сфере промышленности" и "Прорыв года". Второе место в номинации "Экспортер года базовой продукции агропромышленного комплекса" заняла эко-фабрика "Сибирский кедр".

На форуме присутствует губернатор Томской области Владимир Мазур, который тепло поздравил томских предпринимателей — лауреатов премии с успехом.

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