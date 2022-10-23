Жительница Томска продала квадроцикл и написала ложный донос о его краже Фото: Ксения Высотина

Жительница села Парабель Томской области стала фигуранткой уголовного дела о ложном доносе, хотя полицейские предупредили ее об ответственности, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

По предварительным данным, 40-летняя женщина продала по объявлению детский квадроцикл за 35 тысяч рублей. Покупатель техники обнаружил неисправность, однако женщина отказалась возвращать деньги, и тогда он обратился в полицию.

Прибывшим сотрудникам полиции женщина заявила, что не продавала квадроцикл: якобы в день продажи его угнали. Несмотря на предупреждение об ответственности, она решилась написать ложный донос и вскоре была разоблачена. Выяснилось, что она хотела отомстить покупателю за то, что он подал на нее заявление после отказа в возврате техники.

Парабельчанке назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Максимальное наказание по ч.1 ст. 306 статье за заведомо ложный донос — лишение свободы до двух лет.

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