На переулке Урожайном в Томске заметили мощную струю воды из теплотрассы

Фото: Регион-70.

В социальных сетях сообщают о порыве на теплотрассе на переулке Урожайном. Пост с таким содержанием появился в паблике "Регион-70".

"Переулок Урожайный, порыв на теплотрассе. К зиме готовы", - написано в посте.

Жительница Томска Анастасия Кудрявцева рассказала в комментариях, что живет неподалеку от места происшествия и вышла из дома, чтобы предупредить сторожа об инциденте.

"Сторож перекрыл кран. Сейчас ничего не фонтит! Всё отлично. Быстро, оперативно!", - сообщила Анастасия корреспонденту "КП – Томск".

Поздее, пресс-служба Томск РТС прокомментировала, что никакого порыва не было. В четверг кто-то открыл воздушник и его сразу закрыли.

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