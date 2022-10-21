Почти 20 млн рублей тратили в Томске на выборы мэра

Фото: Ксения Высотина

Уже несколько дней в Томске обсуждается возможная отмена выборов мэра. Напомним, что последний раз горожанам дали выбрать градоначальника в 2018 году. Издание "АиФ-Томск" напомнило, сколько в Томске потратили на прошлые выборы мэра.

После выборов в 2018 году, пост мэра занял Иван Кляйн. Тогда на свою предвыборную кампанию он потратил 7,7 миллионов рублей, все деньги поступили от партии «Единая Россия». В этом же году на пост главы города баллотировалась Галина Немцева, которая получила от партии «Справедливая Россия» 1,07 млн рублей. А вот кандидат от партии КПРФ Андрей Петров, потратил на предвыборную агитацию почти 560 тысяч рублей.

Помимо этого, в выборах принял участие Андрей Выборов, представитель ЛДПР, он потратил на выборы мэра 500 тысяч рублей. Самовыдвиженец Евгений Макаренко потратил на выборы 1,55 млн рублей, большая часть денег – его собственные средства. Кандидат от партии «Яблоко» Сергей Трапезников получил в избирательный фонд – 500 тысяч рублей.

Таким образом, на выборы градоначальника в 2018 году кандидаты потратили около 12 миллионов рублей.

В предпоследних выборах, которые прошли в 2013 году, бюджет был меньше. Тогда также баллотировался Кляйн, который потратил потратил 4,5 миллиона рублей. Кандидат Владимир Казаков – 2,4 млн рублей. Суммы следующих кандидатов были значительно скромнее: Виктор Афанасьев – 200 тысяч, Борис Маркелов – 83 тысячи, Евгений Павлов – 300 тысяч и Глеб Фетисов – 560 тысяч.

В общей сложности, на агитационные материалы и предвыборную кампанию кандидаты потратили более 8 миллионов рублей. Таким образом, за два года, когда выбирали главу Томска, было потрачено почти 20 млн рублей.

Напомним, что 20 октября комитет Законодательной Думы Томской области по законодательству, государственному устройству и безопасности внес проект поправок в закон, регулирующий порядок муниципальных выборов в Томске, тем самым подтвердив намерения ряда облдепутатов отменить прямые выборы мэра города.

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