Программу властей Томска "Дом за рубль" отметили Всероссийской премией

Администрация города получит дополнительное финансирование в размере 27 млн рублей. Фото: Ксения Высотина

Администрация Томска заняла третье место в своей номинации на Всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика" и выиграла денежную премию в размере 27 млн рублей на нужды города, сообщает пресс-служба мэрии. На конкурс Томск представил программу "Дом за рубль".

Программа реализуется в Томске с 2016 года. По ней частным лицам передают старинные дома в аренду на 49 лет за один рубль в год, а те взамен обязуются отремонтировать постройки за свой счет. Томск подавал заявку в номинации "Градостроительная политика, обеспечение жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства".

Всего на Всероссийский конкурс подали 1200 заявок, из них были отобраны 50 победителей из 27 регионов страны.

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