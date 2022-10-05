"Дом игуменьи" и еще три здания отремонтируют в Томске по программе "Дом за рубль"

По программе "Дом за рубль" в аренду передано уже 32 здания. Фото: Ксения Высотина

Власти города Томска провели аукционы на право аренды четырех домов из списка муниципального проекта "Дом за рубль". С инвесторами заключат договоры на восстановление зданий, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Одна из выставленных на аукцион построек относится к объектам культурного наследия регионального значения — это известный томичам "Дом игуменьи" по адресу Студенческий городок, 7, построенный в 1884 году. Дом ранее относился к Иоанно-Предтеченскому женскому монастырю, который располагался на месте студгородка в начале XX века. Сейчас здание нуждается в капитальном ремонте.

Мэрия также заключит договоры на восстановление домов на ул. Красноармейской, 75, по пр. Ленина, 23/1 и пер. Батенькова, 11. Дома входят в городской перечень объектов деревянного зодчества.

По программе "Дом за рубль" инвесторам предлагается за свой счет восстановить старинные дома, взамен получив их в аренду на 49 лет с платой один рубль в год. Инвесторам переданы уже 32 дома, 7 из них введены в эксплуатацию.

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