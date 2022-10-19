Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 октября 2022 6:02

Эксперты всероссийского уровня оценят качество томского меда

На конкурс уже подано более 40 заявок
Кирилл Колемасов
Качество меда будет проверять гильдия медовых сомелье России.

Качество меда будет проверять гильдия медовых сомелье России.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В рамках областного конкурса "Лучшие меды Томской области –Таежное золото-2022" проверят качество меда от региональный производителей, сообщает пресс-служба администрации Томской области. Соревнование проводится в рамках региональной ярмарки "Золотая осень", которая пройдет с 20 по 21 октября.

"Оценка будет проводиться по двум номинациям: «Мед светлый полифлерный» и «Мед темный полифлерный» по утвержденным на федеральном уровне правилам дегустации меда. В конкурсной комиссии будут работать члены гильдии медовых сомелье России – специалисты органолептического (сенсорного) и лабораторного анализа из Томска, Москвы и Уфы", - говорится в сообщении.

На конкурс поступило уже более 40 заявок из Томского, Шегарского, Чаинского, Кривошеинского и Зырянского районов. Участники областного конкурса могут попытать счастья на всероссийском турнире в Кемерово с 8 по 12 ноября.

Читайте также: Премии Губернатора получили 12 врачей из Томска