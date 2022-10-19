Эксперты всероссийского уровня оценят качество томского меда

Качество меда будет проверять гильдия медовых сомелье России. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В рамках областного конкурса "Лучшие меды Томской области –Таежное золото-2022" проверят качество меда от региональный производителей, сообщает пресс-служба администрации Томской области. Соревнование проводится в рамках региональной ярмарки "Золотая осень", которая пройдет с 20 по 21 октября.

"Оценка будет проводиться по двум номинациям: «Мед светлый полифлерный» и «Мед темный полифлерный» по утвержденным на федеральном уровне правилам дегустации меда. В конкурсной комиссии будут работать члены гильдии медовых сомелье России – специалисты органолептического (сенсорного) и лабораторного анализа из Томска, Москвы и Уфы", - говорится в сообщении.

На конкурс поступило уже более 40 заявок из Томского, Шегарского, Чаинского, Кривошеинского и Зырянского районов. Участники областного конкурса могут попытать счастья на всероссийском турнире в Кемерово с 8 по 12 ноября.

Читайте также: Премии Губернатора получили 12 врачей из Томска