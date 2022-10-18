Большегрузы в Томске будут получать разрешение на передвижение в электронном виде

В электронном виде водители будут получать комплекс услуг. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Разрешение на передвижение по всем дорогам России тяжеловесному или крупногабаритному транспорту теперь будут выдавать в электронном виде, сообщает пресс-служба областной администрации.

В данный момент специальное разрешение на передвижение по дорогам регионального и межмуниципального значения Томской области можно получить в ОГКУ "Томскавтодор".

"Со следующего года взаимодействие между перевозчиками и владельцами дорог будет осуществляться через специальную информационную систему ФКУ «Росдормониторинг»", - говорится в сообщении.

В личном кабинете пользователи смогут в электронном виде подавать заявления, а также другие документы на разрешение, оплачивать пошлину, возмещение вреда и согласовывать маршрут перевозки.

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