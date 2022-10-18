Экс-замгубернатор Евгений Паршуто отправится в СИЗО на 2 месяца

Фото: прокуратура Томской области

Бывшего заместителя губернатора Евгения Паршуто отправится в СИЗО на 2 месяца. Он будет находиться под стражей до 17 декабря, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"С учетом позиции прокуратуры Томской области Кировский районный суд г. Томска удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении бывшего заместителя Губернатора Томской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК РФ", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца до 17 декабря 2022 года.

Напомним, что вчера, 17 октября, силовики задержали бывшего замгубернатора Томской области Евгения Паршуто, как стало известно в понедельник. Видео задержания бывшего управленца опубликовало региональное УФСБ России по Томской области. Его подозревают по статье "Злоупотребления должностными полномочиями".

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