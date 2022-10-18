Трудовая биография задержанного управделами Иванова началась в Стрежевом

Стала известна биография задержанного управляющего делами администрации Томской области. Фото: пресс-служба администрации Томской области

В понедельник вечером, 17 октября, стало известно о задержании управляющего делами администрации Томской области Анатолия Иванова. Он подозревается по статье "Злоупотребление должностными полномочиями". В связи с этим, издание "МК в Томске" опубликовано биографию Иванова, а также сообщило о его задекларированных доходах и имуществе.

Анатолий Иванов родился в Лениногорске Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан в 1954 году. В 1977 окончил электроэнергетический факультет ТПУ, а в 2000 году — экономический факультет этого же вуза.

С 1983 по 1984 года занимал должность инструктора Стрежевского горкома партии. Трудился в структурах "Томскнефти", "Томскнефтестрой", "Томскгаза", "Томскгазпрома" и "Востокгазпрома".

Также получил звание заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности.

В 2012 году Анатолий Иванов был назначен управляющим делами администрации Томской области.

Отметим, что управляющий делами администрации свой доход за прошлый год задекларировал на сумму 5,8 млн рублей. Также в его собственности находятся две квартиры, площадь которых составляет 146,6 кв.м и 60,6 кв.м, гараж - 24,4 кв.м, доля земельного участка — 125.4 кв.м. Помимо этого, в декларации значатся легковой автомобиль Suzuki Grand Vitara и грузовой Toyota Highlander. Минимальная рРыночная стоимость таких автомобилей в России составляет 2,2 и 4,1 млн рублей соответственно.

Жена Анатолия Иванова за 2021 год задекларировала доход в 590 тысяч рублей, в ее собственности находится квартира площадью 63 кв.м.

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