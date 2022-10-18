Депутаты Томска попросят мэрию выделить денег на ремонт кровли Думы

Средства на ремонт здания Думы хотят выделить в рамках бюджета на 2023 год. Фото: Ксения Высотина

Комитет Думы города Томска по градостроительству, землепользованию и архитектуре одобрил предыдущее решение профильной комиссии о ремонте Дома Голованова, где проходят заседания Думы. Голосование по вопросу прошло на заседании Комитета 18 октября.

Оценка состояния Дома Голованова в последний раз проводилась в 2020 году, тогда износ здания оценили в 70%. Ремонт в особенности требуется кровле Думы.

"Общее техническое состояние инженерных систем, несущих и ограждающих конструкций мансардного этажа оценивается как недопустимое", — привел председатель Комитета Андрей Петров цитату из акта обследования здания.

Напомним, ранее профильная комиссия приняла решение просить у городских властей денег на ремонт кровли здания Думы в рамках бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Вопрос был вынесен на повестку дня заседания комитета 18 октября и одобрен депутатами единогласно при одном воздержавшемся.

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