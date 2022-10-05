Депутаты Томска попросят у мэрии денег на ремонт здания Думы

В ремонте особенно нуждается крыша Думы. Фото: Ксения Высотина

Депутаты Думы города Томска будут просить администрацию города выделить деньги на ремонт своего здания. Решение, принятое 5 октября на заседании Постоянной комиссии по рассмотрению вопросов о сохранении, использовании и популяризации объектов, обладающих историко-архитектурной ценностью, опубликовано на сайте городской Думы.

"<...> Рекомендовать администрации Города Томска включить в проект бюджета муниципального образования "Город Томск" на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. ассигнования на ремонт кровли объекта культурного наследия регионального значения "Дом Голованова", определив главным распорядителем бюджетных средств департамент капитального строительства администрации Города Томска", — говорится в документе. Прошение также должен одобрить Комитет Думы по градостроительству, землепользованию и архитектуре.

По словам депутата Андрея Петрова, износ дома Голованова оценивается в 70%. Особенно сильно в ремонте нуждается кровля здания. В последний раз стоимость работ оценивали в 2020 году, в прежних ценах на ремонт пришлось бы потратить 36,5 млн рублей.

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