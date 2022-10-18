Волонтеры в Томске восстановят фасад дома из усадьбы Чернышевой на улице Белинского

Активисты займутся реставрацией дома по улице Белинского 17/1. Фото: пресс-служба мэрии Томска

В 2023 году волонтеры движения "Том Сойер Фест" планируют привести в порядок фасад дома на улице Белинского, 17/1, сообщает пресс-служба мэрии Томска. Дом в стиле деревянного модерна был построен в начале 20-го века, входит в состав усадьбы мещанки Чернышевой вместе с домами 17а и 17/2.

Дома в составе усадьбы мещанки Чернышевой были построены на рубеже 19-20 веков и использовались как доходные. В следующем года движение планирует в дополнение к реставрационным работам организовать больше познавательных лекториев, на которых томичам расскажут об истории усадьбы.

В этом году активисты занимались ремонтом соседнего дома по улице Белинского, 17а. Стены дома и декоративные деревянные элементы очистили от старой краски и покрасили заново.

Также продолжаются работы по реставрации наличников дома по улице Никитина, 15. На дом уже вернули четыре наличника.

Читайте также: В Томской области зарплаты ниже среднероссийских на 12%