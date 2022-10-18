В Томске представят концепцию новой набережной Томи

Концепцию набережной обсудили на совещании в мэрии Томска Фото: Ксения Высотина

В Томске предоставят концепцию новой набережной Томи. Ее обсудили на совещании, сообщает администрация города.

"Очередное совещание по этой теме прошло в мэрии Томска. В нем приняли участие и.о. мэра Михаил Ратнер, начальник регионального департамента архитектуры и строительства Дмитрий Ассонов, заммэра Алексей Макаров, а также и.о. начальника департамента архитектуры и градостроительства Сергей Чиков. Отредактированную концепцию представили руководитель Центра развития городской среды Римма Пак и архитекторы", — говорится в сообщении.

В мэрии рассказали, участники совещания акцентировали внимание на основных задачах, которые ставятся при разработке концепции: доступность для всех томичей, контакт с водой, нейтральная стилистика набережной, сохранение и акцентирование внимания на видовых точках, дополнительное освещение и озеленение.

Также отмечается, что в ходе совещания были одобрены основные решения отдельных этапов концепции, вскоре она будет представлена в областной администрации.

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