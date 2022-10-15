Набережную Томи могут украсить сухой и зеркальный фонтаны

Дорабатывать концепт будут на следующей неделе. Фото: Ксения Высотина

Возле торгового центра «BigCity» могут появиться сухой и зеркальный фонтаны, сообщает пресс-служба мэрии города. Концепцию оформления набережной Томи обсудил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер с руководителем центра развития городской среды Риммой Пак и архитекторами.

"В ходе обсуждения участники совещания подробно обсудили все предполагаемые этапы благоустройства набережной Томи, в том числе участка возле "Биг Сити". Согласно концепции, здесь может появиться сухой и зеркальный фонтаны, открытое доступное пространство с дополнительным озеленением", - говорится в сообщении.

Уже на следующей недели состоится следующая встреча, а затем разработанный концепт представят в администрации региона.

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