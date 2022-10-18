Жителя Томска с тяжелым пакетом марихуаны задержали на вокзале Томск-2

Фото: пресс-служба томского ЛО МВД России

Полицейские Томска задержали мужчину с почти килограммом марихуаны, сообщает пресс-служба линейного отдела МВД. 30-летнего местного жителя поймали на станции Томск-2.

"В ходе личного досмотра транспортные полицейские обнаружили у мужчины, изъяли и направили для проведения физико-химической экспертизы полимерный пакет с веществом растительного происхождения, имеющим характерный запах конопли. По результатам проведенной экспертизы изъятое вещество оказалось наркотическим средством, марихуана массой 883 грамма", - говорится в сообщении.

Подозреваемый сообщил правоохранителям, что собрал наркотическое растение в Томском районе для личного употребления.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических веществ без цели сбыта. Ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

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