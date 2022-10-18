В Томской области зарплаты ниже среднероссийских на 12%

Все зависит от уровня развития экономики региона. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Зарплаты жителей Томской области на 12% ниже, чем по России, сообщает порта HeadHunter. В среднем томичам предлагают зарплату в 48 392 рубля, а средняя заработная плата в России составляет – 54 948 рублей.

В 2021 году, в сентябре в России зарплаты увеличились на 2 478 рублей, но в Томске рост зафиксирован только на 1054 рубля.

«Разница в уровне зарплат зависит от особенностей экономики региона: от степени развития производства, от того, какие отрасли являются ведущими и какие конкретно предприятия ведут деятельность на территории", - рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, Лилия Эсауленко.

Самые высокие зарплаты получают жители Магаданской области, Чукотского и Ямало-Ненецкого АО, Москвы и Сахалинской области. Томская область в этом рейтинге занимает 37 место.

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