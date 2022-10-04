Жители Томска могут принять участие в восстановлении наличников дома на Никитина

Семь наличников уже восстановлено Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Томичи могут присоединиться к восстановлению обрамления окон объекта деревянного зодчества по улице Никитина 15. Встречи пройдут с 4 по 6 октября в рамках фестиваля восстановления наличников, сообщила пресс-служба мэрии Томска.

Автором проекта является ТРОО «Центр сохранения исторического наследия г. Томска». Она выиграла субсидию в размере почти 300 тысяч рублей на проведение фестиваля. Реставрации подвергнутся наличники западного и южного фасадов здания.

Работы будут идти три дня. Их организуют в столярных мастерских ТГАСУ на Партизанской 23 в две смены: с 11:00 до 13:00 и с 17:00 до 19:00. Присоединиться может любой желающий.

Всю подробную информацию можно узнать по телефону: 8-913-823-96-05 (координатор Ольга Казусь).

Читайте также: ВРП Томской области сократится на 1,3% в 2022 году