В сентябре 2022 года в Томской области поженились 988 пар. Фото: Алёна Мищенко / "АиФ-Томск"

В Томской области за период с января по сентябрь 2022 года зарегистрировали 5 440 браков, сообщает пресс-служба администрации Томской области. Из них две трети пришлись на Томск — 3 933 свадьбы. Также ЗАГСы получили 3 577 заявлений на развод.

Самым популярным месяцем для молодоженов стал сентябрь — в этом месяце брак зарегистрировали 988 пар. Во второй половине месяца ЗАГСы столкнулись со скачком спроса на услуги по регистрации браков из-за объявления в стране частичной мобилизации: только в первую неделю после ее объявления томичи подали больше 500 заявлений.

За тот же период томичи зарегистрировали 280 браков с иностранцами: больше всего — с гражданами Казахстана (106), Узбекистана (48), Таджикистана (36), Азербайджана (27), Кыргызстана (18) и Армении (17). В регионе также прошли свадьбы граждан Алжира, Вьетнама, Ирака, Индии, Кореи, Нигерии, Португалии и других стран.

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