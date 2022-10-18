В Томске во вторник ожидают +8 градусов с дождем и порывистым ветром

В Томске 18 октября будет дождь и +8 градусов. Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

В Томске во вторник, 18 октября, днем ожидается небольшой дождь, местами умеренный, сообщает гидрометцентр региона. Дневная температура составит от 6 до 8 градусов тепла.

В Томской области также ожидаются небольшие, местами умеренные осадки. Возможен мокрый снег, утром туманы. Дневная температура +3...+8°C.

Ветер на территории области и облцентра северо-западный с переходом на юго-западный, скоростью 3-8 м/с, местами порывы до 13-14 м/с.

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