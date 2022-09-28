В Томской области 340 пар поженились с начала частичной мобилизации

За неделю ЗАГСы региона получили более 500 заявлений Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Томска подали 572 заявления на регистрацию брака в регионах Томска с 21 по 27 сентября, с дня объявления частичной мобилизации, сообщает пресс-служба администрации области со ссылкой на региональный департамент ЗАГС.

На Томск приходится 352 заявления, еще 220 подали пары из городов и районов области.

Зарегистрированы на сегодняшний день 340 пар, пожелавших обручиться после получения повестки одним из супругов.

Ранее облдеп рассказал, что зарегистрировать брак можно в день обращения, принеся с собой повестку. ЗАГСам поручено оказывать максимальное содействие при регистрации браков с гражданами, подлежащими частичной мобилизации.

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