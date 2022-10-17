В Томской области назначен новый начальник департамента здравоохранения

Ранее Фидаров работал заместителем главного врача центральной клинической больницы АО «РЖД Медицина» в Москве. Фото: Департамент здравоохранения

Губернатор Томской области Владимир Мазур назначил нового начальника департамента здравоохранения. Им стал Роберт Фидаров, сообщает telegram-канал облздрава.

В "Области здоровья" уточнили, что ранее Фидаров работал заместителем главного врача центральной клинической больницы АО «РЖД Медицина» в Москве.

"Роберт Фидаров имеет большой опыт работы в здравоохранении – как в государственном, так и частном, поэтому ему не понадобится много времени, чтобы погрузиться в проблемы отрасли. Отсутствие значительного опыта бюрократической работы, на мой взгляд, здесь тоже в плюс, потому что здравоохранение как самая близкая людям сфера сегодня требует неформального подхода, незаезженных решений, - сказал Владимир Мазур.

Глава региона также поставил главные задачи для нового начальника облздрава. В первую очередь, Роберту Фидарову необходимо повысить доступность первичного звена здравоохранения в регионе, снизить смертность, реализовать мероприятия национального проекта "Здравоохранение", объединить возможности федеральной, региональной и частной медицины региона для улучшения качества и доступности медицинских услуг.

Напомним, что ранее Владимир Мазур снял с должности прежнего начальника областного департамента здравоохранения. Эту должность занимал Сергей Дмитриев.

Биография Роберта Фридова:

Роберт Олегович Фидаров родился 8 ноября 1976 года в столице Таджикистана Душанбе. Свое детство и юность провел во Владикавказе. Уточняется, что у нового начальника департамента здравоохранения имеется два высших образования: "стоматология" и "юриспруденция".

В 2007 году Фидаров получил приглашение на работу врачом-стоматологом в Москве, а через 5 лет стал главным врачом частной столичной стоматологической клиники. С 2020 года был заместителем главврача по стоматологической работе ЦКБ АО «РЖД Медицина» в Москве. Женат, два сына и дочь.