В Томской области 39 муниципалитетов признали не готовыми к зиме

Больше трети муниципалитетов региона не получили паспорта готовности к отопительному периоду Фото: Олег ЗОЛОТО

Сибирское управление Ростехнадзора провело проверку готовности муниципалитетов Томской области к зиме 2022-2023 годов. По итогам проверки более трети поселений не получили паспорта готовности, сообщается на сайте ведомства.

Всего было проверено 106 из 116 муниципальных образований региона. Из них 67 были признаны готовыми к отопительному сезону, 39 нарушили нормы подготовки.

Акты неготовности получили: Асиновское г/п Асиновского района; Каргасокское, Сосновское, Новоюгинское, Среднетымское, Киндальское с/п, Каргасокского района; Итатское, Богашовское, Наумовское, Межениновское, Малиновское, Воронинское, Турунтаевское, Калтайское с/п Томского района; Первомпайское, Новомариинское с/п Первомайского района; Подгорнское, Чаинское с/п Чаинского района; Вороновское, Кожевниковское, Новопокровское, Староювалинское с/п Кожевниковского района; Высоковское, Дубровское, Зырянское, Михайловское с/п Зырянского района; Могочинское, Молчановское, Наргинское, Тунгусовское с/п Молчановского района; Иштанское, Красноярское с/п Кривошеинского района.

Среди причин неготовности поселений называют нарушения сроков обязательного технического освидетельствования и обследования как зданий, так и оборудования котельных, а также отсутствие разрешения на эксплуатацию новых котельных.

Срок получения паспортов готовности к зиме истекает 15 ноября.

Напомним, что в Томске отопительный сезон в этом году начался с нарушениями, последние дома получили тепло спустя почти месяц после его начала.

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