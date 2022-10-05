Семьи мобилизованных из Томской области приглашают на открытый прием

Консультацию дадут по широкому спектру проблем Фото: Алёна ГОЛЕВА

Открытый прием для семей мобилизованных из Томской области пройдет в областном центре на площади Ленина 14 с 9:30 до 13:00, сообщает пресс-служба областной администрации.

Граждане могут получить консультацию у уполномоченного по правам человека в Томской области, представителей томского отделения ассоциации юристов России, регионального управления Минюста, нотариального общества, областного департамента ЗАГС, юристов Госбюро и активистов народного фронта.

Правовую консультацию о проблемах ЖКХ, здравоохранения, образования, предоставления кредитных каникул и дальнейшей жизни семей мобилизованных может любой желающий.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (3822) 71-48-34 (аппарат уполномоченного по правам человека в Томской области).

Ранее сообщалось, что семьям мобилизованных будет выделена материальная помощь в размере 42 012 рублей.

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