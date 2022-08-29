Владимир Мазур посетил аварийные школы в Зырянском районе Томской области. Фото: vk.com/mazur_70.

Временно исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур в рамках проверки готовности образовательных учреждений региона перед учебным годом посетил две школы Зырянского района в селах Семеновка и Михайловка, сообщает глава региона в Telegram-канале.

В Семеновской школе идет подготовка к капитальному ремонту, запланированному на 2023 год. Особенно нуждается в обновлении спортивный зал 1975 года постройки, в котором протекает кровля, а зимой холодно. В Михайловской школе ремонт начался летом и идет без проектно-сметной документации: в ответ на вопрос губернатора представители школы сослались на затягивание сроков со стороны «Томскгосэкспертизы», занимающейся экспертной оценкой проектной документации на соответствие регламентам.

«Томскгосэкспертиза» катастрофически затягивает сроки. А альтернативы этому ведомству у зырянцев нет. Разбираюсь с ситуацией. Выясняю, почему так вышло и как это исправить», — дал оценку ситуации Мазур.

Напомним, согласно утвержденному региональному проекту «Модернизация школьных систем Томской области» на 2022-2023 гг. запланировано провести ремонт 24 зданий школ региона.