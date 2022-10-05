«Нужно быть другом для ученика»: молодая жительница Томска рассказала о своей работе учителя в школе

Девушка рассказала свою историю журналисту "КП-Томск" Фото: Архив "КП"

Сегодня, 5 октября, отмечается всемирный День учителя. Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования — день, в который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества. В связи с этим редакция «КП-Томск» пообщалась с молодым учителем, который рассказал о том, каким должен быть современный преподаватель.

Алиса преподает урок ОБЖ уже на протяжении двух лет.

22-летняя Алиса Гудкова два года преподает в томской школе основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Девушка еще школьницей поняла, что хочет посвятить свою жизнь педагогике.

«Учителем я решила стать, когда еще сама училась в школе. Я очень люблю детей и всегда умела найти к ним подход. К поступлению в педагогический меня немного подтолкнула моя классная руководительница», - поделилась Алиса.

Томичка рассказала, что в школе она хотела пойти по стопам своего классного руководителя и тоже преподавать русский и литературу, но в последний момент, перед поступлением в ТГПУ, поменяла решение и сделала выбор в пользу предмета ОБЖ.

Алиса отмечает, что самое сложное в ее работе – это найти индивидуальный подход к своим ученикам.

«Каждого ученика необходимо выслушать и выделить ему время. Такие качества должны быть в каждом педагоге. Любовь и уважение к детям, без них мы никуда», - делится советом учительница.

По словам девушки, у учителей бывают моменты выгорания и с ними нужно справляться. Как рассказала Алиса, в такие моменты она просто старается абстрагироваться от работы и погулять на свежем воздухе. Также томичка рассказала, что избавиться от выгорания ей помогает общение с учениками в неформальной обстановке.

Напомним, что к 5 октября приурочено чествование победителей ежегодного конкурса «Учитель года». Самых лучших педагогов власти награждают в этот день дипломами, грамотами и подарками. Алиса знает о данном конкурсе, и сама не раз хотела поучаствовать в нем, но для этого девушка хочет набраться опыта у своих коллег, а уже позже подать заявку.

В школе Алиса работает всего два года, но уже четко понимает, каким должен быть современный учитель. Первое, что отмечает девушка, преподаватель должен быть другом для ученика.

«Современный учитель должен быть другом для детей. Что бы они знали, что на него всегда можно положиться и обратиться за помощью. Но при этом материал для изучения нужно преподносить грамотно, интересно и качественно», - подытожила учительница.

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