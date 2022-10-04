Мобилизованный врач из Томска рассказал о жизни в учебном центре

Дмитрия Зелинского назначили командиром медицинской роты. Фото: личный архив Дмитрия Зелинского

Учебная часть в селе Елань Свердловской области приняла томских граждан, призванных по частичной мобилизации. В их числе оказался фельдшер Светленской районной больницы Дмитрий Зелинский, пишет "МК в Томске".

"Все призывники понимают, зачем и почему они здесь, что им придется работать бок о бок, поэтому работают и учатся слаженно, в команде», — заявил Дмитрий корреспонденту издания. Врач добавил, что мобилизованных разместили в больших армейских палатках по 40 человек и пообещали вскоре выдать форму. Питание у мобилизованных, по его словам, трехразовое.

37-летний Дмитрий окончил Томский военно-медицинский институт по специальности "Лечебное дело". После учебы командовал медицинским взводом Таманской гвардейской мотострелковой дивизии, впоследствии был уволен в запас.

Затем работал фельдшером скорой помощи в Северобайкальске, а с 2018 году занимает аналогичную должность в Томске. В Елани Дмитрия назначили командиром медицинской роты.

Напомним, в Томске запущена горячая линия помощи семьям мобилизованных граждан. В рамках частичной мобилизации, как уточнил на днях министр обороны Сергей Шойгу, женщин, в том числе врачей, призывать не будут.